«Вирус никуда не делся, он постоянно с нами». Бородавко — о коронавирусе у спортсменов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о ситуации с заболеваемостью спортсменов коронавирусом.

«Находясь в России, мы столкнулись с большим количеством болезней – ковид, простуда. Мы постоянно находимся в большом скоплении людей, а вирус никуда не делся, он постоянно с нами, да ещё и мутирует. В разных тренировочных группах один-два спортсмена постоянно заболевают. Это круговерть. Так было в Малиновке, так продолжилось в Ханты-Мансийске, а потом и в Вершине Тёи. Но это наша российская специфика, от неё никуда не денешься.

При подготовке к Олимпийским играм мы жили только своей маленькой группой, мобильно передвигались по Европе на своём транспорте, до минимума были сведены перелёты, где можно было бы столкнуться с массой людей. Сейчас же нас просто накрыло болезнями. Каждый спортсмен в группе переболел и не по одному разу», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.