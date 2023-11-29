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«Пока телега впереди лошади». Юрий Бородавко — о клубном турнире в биатлоне

«Пока телега впереди лошади». Юрий Бородавко — о клубном турнире в биатлоне
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о клубных турнирах в биатлоне и лыжных гонках.

«Клубные соревнования – это правильная идея. Мы же в своё время серьёзно не воспринимали Ski Classic – ну создали норвежцы что-то и создали. А идея разрослась. Сейчас в марафонской серии соревнуются много интернациональных команд. В велоспорте давно то же самое. Думаю, постепенно всё к такому придёт. Формат соревнований, наверное, поменяется, возможности станут больше. Я отношусь к такому положительно. То, что было в биатлоне – пробный шар. Но клубов и на самом деле практически не было. А заявляться спортсменам в качестве личников – ну а чем тогда это от обычных стартов отличается? Мне кажется, тут пока телега впереди лошади. Давайте создадим клубы, посмотрим, как они будут работать, привлечём в эти клубы меценатов, которые будут обеспечивать финансирование. За этим будущее», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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