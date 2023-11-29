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«Меня всё устраивает». Пантрина высказалась о нехватке натурального снега в Тюмени

«Меня всё устраивает». Пантрина высказалась о нехватке натурального снега в Тюмени
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21-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина (Бекишева) рассказала, как относится к тому, что в Тюмени, где пройдёт второй этап Кубка России, нет привычной естественной снежной подушки. Напомним, второй этап КР пройдёт с 1 по 3 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Расписание этапа

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)
2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)
3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины).

«Новшество для меня, что в Тюмени в декабре снега нет. Обычно в это время всегда либо холодно, либо снег идёт. Сейчас снега маловато, но организаторы молодцы, накидали из пушек. Круг есть, снег искусственный есть – тренироваться и соревноваться можно. Меня всё устраивает», — сказала Пантрина телеграм-каналу «Тюменская арена».

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