«Меня всё устраивает». Пантрина высказалась о нехватке натурального снега в Тюмени

21-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина (Бекишева) рассказала, как относится к тому, что в Тюмени, где пройдёт второй этап Кубка России, нет привычной естественной снежной подушки. Напомним, второй этап КР пройдёт с 1 по 3 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Расписание этапа

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)

2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)

3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины).

«Новшество для меня, что в Тюмени в декабре снега нет. Обычно в это время всегда либо холодно, либо снег идёт. Сейчас снега маловато, но организаторы молодцы, накидали из пушек. Круг есть, снег искусственный есть – тренироваться и соревноваться можно. Меня всё устраивает», — сказала Пантрина телеграм-каналу «Тюменская арена».