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Йоханнес Клебо после отказа от старта на втором этапе КМ заявился на этап Кубка Норвегии

Йоханнес Клебо после отказа от старта на втором этапе КМ заявился на этап Кубка Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо после решения не стартовать на втором этапе КМ в Елливаре (Швеция) заявился на две гонки в рамках Кубка Норвегии в Голо.

«Йоханнес зарегистрировался для участия в пятничном спринте в свободном стиле и в субботней гонке с раздельным стартом на 10 км в классическим стиле», — приводит слова представителя Норвежской федерации лыжных видов спорта Эйрика Хусби NRK.

Напомним, Клебо неудачно начал сезон-2023/2024. На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Йоханнес занял третье место в классическом спринте, 14-е в гонке с раздельным стартом на 10 км классикой и 21-е – в коньковом масс-старте на 20 км.

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