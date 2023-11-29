Йоханнес Клебо после отказа от старта на втором этапе КМ заявился на этап Кубка Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо после решения не стартовать на втором этапе КМ в Елливаре (Швеция) заявился на две гонки в рамках Кубка Норвегии в Голо.

«Йоханнес зарегистрировался для участия в пятничном спринте в свободном стиле и в субботней гонке с раздельным стартом на 10 км в классическим стиле», — приводит слова представителя Норвежской федерации лыжных видов спорта Эйрика Хусби NRK.

Напомним, Клебо неудачно начал сезон-2023/2024. На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Йоханнес занял третье место в классическом спринте, 14-е в гонке с раздельным стартом на 10 км классикой и 21-е – в коньковом масс-старте на 20 км.