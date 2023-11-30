«Нарушения закона не было». Ассоциация лыж Норвегии рассмотрела жалобу сервисмена Клебо

Ассоциация лыж Норвегии опубликовала на своём официальном сайте заявление с реакцией на обвинения со стороны бывшего сервисмена национальной команды Фроде Педерсена. Специалист пожаловался на условия труда и негативную атмосферу в команде вплоть до гонений на отдельных спортсменов.

«По нашей оценке, нежелательные условия, указанные в уведомлениях, не представляют собой нарушение норвежского законодательства. Кроме того, нет ничего, что указывало бы на то, что информаторы когда-либо подвергались преследованию в соответствии с Законом об условиях труда», — говорится в заявлении ассоциации.

Педерсен девять лет проработал сервисменом сборной Норвегии по лыжным гонкам, с 2017 по 2023 год он лично отвечал за лыжи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. В июне 2023 года Ассоциация не стала продлевать контракт со специалистом.