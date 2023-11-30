Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Нарушения закона не было». Ассоциация лыж Норвегии рассмотрела жалобу сервисмена Клебо

«Нарушения закона не было». Ассоциация лыж Норвегии рассмотрела жалобу сервисмена Клебо
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация лыж Норвегии опубликовала на своём официальном сайте заявление с реакцией на обвинения со стороны бывшего сервисмена национальной команды Фроде Педерсена. Специалист пожаловался на условия труда и негативную атмосферу в команде вплоть до гонений на отдельных спортсменов.

«По нашей оценке, нежелательные условия, указанные в уведомлениях, не представляют собой нарушение норвежского законодательства. Кроме того, нет ничего, что указывало бы на то, что информаторы когда-либо подвергались преследованию в соответствии с Законом об условиях труда», — говорится в заявлении ассоциации.

Педерсен девять лет проработал сервисменом сборной Норвегии по лыжным гонкам, с 2017 по 2023 год он лично отвечал за лыжи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. В июне 2023 года Ассоциация не стала продлевать контракт со специалистом.

Материалы по теме
Сервисмен Клебо обвинил Ассоциацию лыж Норвегии в издевательском отношении
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android