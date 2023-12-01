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Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько разделка на 10 км коньком, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько разделка на 10 км коньком, где смотреть
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Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоится мужская гонка на 10 километров свободным стилем в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Соревнования начнутся в 13:30 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлены 178 спортсменов.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

23 ноября на этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоялась гонка на 15 километров свободным стилем. Победу в ней одержал Александр Большунов, второе место занял Артём Мальцев, а третье — Савелий Коростелёв.

Этап в Тюмени продлится до 3 декабря. Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.

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