Большунов рассказал, какие две гонки хочет пробежать на ЧМ-2025 в Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов рассказал, в каких гонках хотел бы выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия).

«Мне достаточно на ЧМ-2025 в Тронхейме пробежать две гонки – скиатлон и марафон. Не нужны мне все гонки, хотя бы две. А потом ещё что-нибудь на следующий сезон (смеётся)», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжным гонкам в Тронхейме пройдёт с 26 февраля по 9 марта 2025 года. В последний раз в Тронхейме мировое первенство прошло в 1997 году.