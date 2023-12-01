Александр Большунов оценил решение об уравнивании дистанций для мужчин и женщин

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов высказался об инициативе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по уравниванию дистанций в мужских и женских лыжных гонках.

«Любое новшество почти всегда воспринимается поначалу как чушь. Но со временем это становится привычным и обыденным. Конечно, нужно попробовать, побегать эти дистанции, чтобы давать оценку. На мой взгляд, мужчины должны бегать более длинные гонки, чем женщины. Радует то, что «полтинник» сокращать не стали», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.