Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов оценил решение об уравнивании дистанций для мужчин и женщин

Александр Большунов оценил решение об уравнивании дистанций для мужчин и женщин
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов высказался об инициативе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по уравниванию дистанций в мужских и женских лыжных гонках.

«Любое новшество почти всегда воспринимается поначалу как чушь. Но со временем это становится привычным и обыденным. Конечно, нужно попробовать, побегать эти дистанции, чтобы давать оценку. На мой взгляд, мужчины должны бегать более длинные гонки, чем женщины. Радует то, что «полтинник» сокращать не стали», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
«Многие мечтают, чтобы я закончил. Не дождётесь!» Сильное заявление Александра Большунова
Эксклюзив
«Многие мечтают, чтобы я закончил. Не дождётесь!» Сильное заявление Александра Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android