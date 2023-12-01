Фото: награждение призёров женской коньковой разделки на втором этапе Кубка России

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялось награждение победительницы и призёров женской гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Соревнования прошли в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

Победительницей гонки стала представительница Архангельской области Вероника Степанова. Второе место в этих соревнованиях заняла лыжница Мария Истомина, также представляющая Архангельскую область. Третьей стала спортсменка из Нижегородской области Анастасия Кулешова.

Напомним, сегодня, 1 декабря, также пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России сезона-2023/2024 в Тюмени. Начало соревнований — в 13:30 мск.