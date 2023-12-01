Тренер сборной Норвегии попросил Петтера Нортуга выступить в эстафете на этапе КМ в Швеции

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум предложил двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам 37-летнему Петтеру Нортугу присоединиться к национальной команде на втором этапе Кубка мира в Елливаре (Швеция), сообщает VG.

Наставник сборной пригласил Нортуга выступить за одну из эстафетных четвёрок, так как на этап в Швеции норвежская команда привезла всего семь лыжников.

«Я отправил Нортугу несколько глупое, но при этом серьёзное сообщение, чтобы спросить, не собирается ли он сюда. Я подумал, что, если он будет в Елливаре, я смогу включить его в эстафетную команду. Но он сказал, что будет работать на TV2 в Хохфильцене», — рассказал Носсум.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре пройдёт с 2 по 3 декабря. Нортуг завершил карьеру в 2018 году.