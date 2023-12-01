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Фото: награждение призёров мужской гонки на 10 км свободным стилем на этапе КР в Тюмени

Фото: награждение призёров мужской гонки на 10 км свободным стилем на этапе КР в Тюмени
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Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялось награждение победителя и призёров мужской гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Соревнования прошли в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России.

Победу в этой гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область. Вторую ступень пьедестала занял лыжник из Тюменской области Артём Мальцев. Третьим стал Савелий Коростелёв, выступающий за Архангельскую область.

Завтра, 2 декабря, на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тюмени пройдут женская и мужская спринтерские гонки классическим стилем. Завершится этап 3 декабря масс-стартами на 20 км классическим стилем.

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