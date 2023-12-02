Кубок мира по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 2 декабря, начинается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эллливаре (Швеция). Соревновательный день начнётся с гонки на 10 км свободным стилем.

Гонка начнётся в 11:45 мск. Трансляции на российском телевидении не состоится.

На данный момент в личном зачёте лидирует шведка Фрида Карлссон с 277 очками.

Всего Кубок мира будет продолжаться на протяжении 15 этапов (Рука, Элливаре, Эстерсунд, Тронхейм, Тоблах, Давос, Валь-ди-Фьемме, Оберхоф, Гомс, Кэнмор, Миннеаполис, Лахти, Хольменколлен, Драммен и Фалун). В этом сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.