Кубок мира по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 2 декабря, начинается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Элливаре (Швеция). Соревновательный день продолжится гонкой среди мужчин на 10 км свободным стилем.

Гонка начнётся в 14:00 мск. Трансляцию можно увидеть на телеканале «Матч! Арена».

В личном зачёте лидирует норвежец Харальд Эстберг Амундсен с 228 очками.

Всего Кубок мира будет продолжаться на протяжении 15 этапов (Рука, Элливаре, Эстерсунд, Тронхейм, Тоблах, Давос, Валь-ди-Фьемме, Оберхоф, Гомс, Кэнмор, Миннеаполис, Лахти, Хольменколлен, Драммен и Фалун). В этом сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.