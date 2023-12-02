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Терентьев стал лучшим в квалификации спринта на 2-м этапе Кубка России, Большунов — 8-й

Терентьев стал лучшим в квалификации спринта на 2-м этапе Кубка России, Большунов — 8-й
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В Тюмени завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучший результат в прологе продемонстрировал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в личном и командном спринте Александр Терентьев. Второе время у Сергея Ардашева. Тройку лучших замкнул Иван Безматерных.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в прологе занял восьмое место.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Пролог

  1. Александр Терентьев — 3.50,74.
  2. Сергей Ардашев — отставание 5,31 секунды.
  3. Иван Безматерных +6,74.
  4. Савелий Коростелёв +8,23.
  5. Алексей Червоткин +8,49.
  6. Никита Родионов +8,78.
  7. Иван Горбунов +8,84.
  8. Александр Большунов +10,8.
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