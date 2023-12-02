Терентьев стал лучшим в квалификации спринта на 2-м этапе Кубка России, Большунов — 8-й
В Тюмени завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучший результат в прологе продемонстрировал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в личном и командном спринте Александр Терентьев. Второе время у Сергея Ардашева. Тройку лучших замкнул Иван Безматерных.
Отметим, что лидер общего зачёта Кубка России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в прологе занял восьмое место.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Пролог
- Александр Терентьев — 3.50,74.
- Сергей Ардашев — отставание 5,31 секунды.
- Иван Безматерных +6,74.
- Савелий Коростелёв +8,23.
- Алексей Червоткин +8,49.
- Никита Родионов +8,78.
- Иван Горбунов +8,84.
- Александр Большунов +10,8.
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