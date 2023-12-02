Анастасия Фалеева: я рада, что в этом сезоне у меня получается реализовывать себя

Российская лыжница Анастасия Фалеева после победы в женском спринте в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России призналась, что довольна тем, как для неё складывается этот сезон.

«Я рада, что в этом сезоне у меня получается реализовывать себя, летний труд приносит свои плоды. Как говорит мой молодой человек, я очень много работаю, а теперь можно и кайфовать от того, что я делаю, получать удовольствие. Здесь такая классная атмосфера, столько народу пришло, просто великолепно! Сегодня отличная гонка получилась. У меня вышло убежать и финишировать немножко в одиночестве (улыбается), это очень приятно.

Круг здесь достаточно длинный, тяжёлый, весь рабочий. По стандартам Кубка мира спринт идёт до трёх минут, либо три с небольшим минуты, у нас четыре с лишним все спринты. Поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы вернёмся, у нас были и быстрые гонки, потому что здесь круг длинный, с тремя подъёмами. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.