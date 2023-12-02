Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на 2-м этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов прокомментировал победу в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

«Я рад выиграть, конечно. После таких моментов, которые были во время подготовительного периода, здорово, что я не только на дистанции, но и в спринте борюсь за победу. Я уже вчера понимал, что надо бороться за первое место, и сегодня всё получилось. Самое интересное, что вчера для себя решил, что надо этот круг за четыре минуты пробежать. Сегодня пробежал за четыре минуты и проиграл 10 секунд Терентьеву. Надо было решать, что побегу быстрее (смеётся).

Экономить силы тут не приходится, потому что все ребята готовятся к соревнованиям, настраиваются и каждый спортсмен хочет показать свой максимальный результат. В каждом забеге нужно было выкладываться, чтобы выходить в финал», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.