Лыжница Ингессон — о гонке на 10 км: я ничего не видела, когда пересекала финишную черту

21-летняя шведская лыжница Лиза Ингессон заявила, что думала, что потеряет сознание после финиша в женской гонке на 10 км в свободном стиле на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре (Швеция). Спортсменка заняла 27-е место с отставанием от лидера в 2,06 секунды.

«Я ничего не видела, когда пересекала финишную черту. Трудно понять, что это – замёрзшие глаза или усталость. Когда становится так холодно, у меня обычно возникают проблемы, что я не вижу, когда пересекаю финишную черту. Но потом всё проходит, и опасности обычно нет. Соревноваться в таких условиях – это нечто особенное.

Я думала: «Неужели я сейчас потеряю сознание?» Но в итоге всё обошлось, я посидела в палатке для обогрева, и никакой опасности в итоге не было.

Это ощущения появляются не во время катания, а когда доходишь до финиша и начинаешь дышать. Конечно, на трассе ты чувствуешь, что холодно и нельзя моргать, но это становится неприятным, когда ты пересекаешь финишную черту», — приводит слова лыжницы Expressen.se.