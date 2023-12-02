Клебо стал вторым в классической разделке на Кубке Норвегии, Иверсен — четвёртый

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал вторым в классической разделке на Кубке Норвегии, проходящем в Голо. Спортсмен уступил 14,1 секунды победителю гонки Хенрику Дённестаду.

Отметим, что до тройки сильнейших в этой гонке не смог добраться четырёхкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен, который стал четвёртым, уступив победителю 22,9 секунды и проиграв занявшему третье место Микаэлю Гуннульфсену ровно две секунды.

Напомним, Йоханнес Клебо принял решение пропустить второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре (Швеция) из-за плохой физической формы на первом этапе, прошедшем в Руке (Финляндия). Спортсмен планирует вернуться на Кубок мира в конце декабря.