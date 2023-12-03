Хальфварссон предложил повысить границу допустимой температуры после обморожения пениса

Шведский лыжник Калле Хальфварссон предложил повысить границу допустимой для гонок температуры до -15 градусов после обморожения гениталий на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Многие гонщики плохо переносят такую погоду. Они начинают искать варианты, как облегчить себе жизнь. Поэтому мы все чаще слышим о «холодовой астме» и различных препаратах, которые используют для решения этой проблемы.

При такой температуре, как была в Руке и сейчас в Елливаре, проблема обостряется. Тем более правило «–20 градусов» не всегда четко соблюдается. Иногда судьи разрешают старт и при более холодной погоде, если она не на всех участках трассы.

Почему бы не установить тогда порог в –15 градусов? Я думаю, что это упростит жизнь многих спортсменов», – приводит слова спортсмена NRK.

Напомним, в Руке официальная температура составляла –17 градусов, но на отдельных участках трассы она опускалась до –20. Во время масс-старта свободным стилем спортсмен отморозил пенис. В той гонке Хальфварссон занял 18‑ю позицию, уступив 42,3 секунды победителю — Яну Томасу Йенсену из Норвегии.