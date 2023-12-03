Сорин: недоволен тактикой Фалеевой. Меня возмущало, когда она так долго лидировала

Тренер сборной России Егор Сорин оценил выступление подопечной Анастасии Фалеевой в масс-старте на 20 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Фалеева завоевала серебро, на финише уступив Веронике Степановой (тоже тренируется у Сорина).

«Я был немного недоволен тактикой Анастасии. Её основной задачей было усидеть в группе, потратить как можно меньше сил до последнего километра. Поэтому, когда она так долго лидировала, меня это немного возмущало. Но, видимо, у неё так хорошо работали лыжи на спусках, что у неё просто выбора не оставалось. Она выкатывала достаточно легко впереди. Хотя, конечно, в каких то моментах Насте нужно было посидеть сзади. В любом случае у неё сейчас неплохое состояние, она добавила в этом году. Надеемся, что удастся сохранить эту тенденцию до конца сезона.

Доволен ли её прогрессом в этом сезоне? На данный момент да. Но основные старты — в феврале марте. В прошлом сезоне она тоже очень хорошо начинала ноябрь декабрь, а в феврале начались проблемы. Надеюсь, что в этом году такого не будет», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».