Александр Большунов одержал шестую победу подряд на старте сезона-2023/2024 Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов одержал шестую победу подряд на старте сезона-2023/2024 Альфа-Банк Кубка России.

Шестая победа Большунова пришлась на масс-старт в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 57.15,19.

2. Илья Семиков — отставание 2,2 секунды.

3. Алексей Червоткин + 5,4

Нельзя не отметить, что ещё в начале ноября многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр пока полностью не восстановился после серьёзной травмы спины, которую получил на предсезонном сборе в августе. Из-за повреждения Большунов не мог тренироваться в полном объёме.