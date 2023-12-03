Илья Семиков: наверное, мы пока все за Большуновым удержаться не можем

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал завоевание серебра в масс-старте на 20 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

«В целом, доволен. Начало сезона было довольно тяжёлым. Сегодня первая гонка, когда получилось в этом году. Какие сложности были до этого? Надо с тренером обсудить, много факторов. Готовимся к более важному старту, Спартакиаде, поэтому сейчас не в совсем оптимальных кондициях. Сегодня самым сложным были финишные тактические разборки. Холодно, сзади все накатывают, убежать очень тяжело. Самым главным сегодня было занять тактически выгодную позицию на финише. За Большуновым можно было удержаться? Учитывая, что он сейчас побеждает, наверное, пока мы все удержаться не можем. Я, конечно, в один момент чуть-чуть был в коробочке, когда Саша пошёл, у меня, может, и получилось бы навязать ему борьбу. Да, если бы я вместе с ним пошёл в отрыв, получилось бы. С учётом первых стартов, я хотел сегодня быть в топ-6, поэтому второму месту доволен», — передаёт слова Семикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.