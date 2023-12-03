Шведские лыжницы выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира, норвежки не попали в топ-3
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В Елливаре (Швеция) прошла классическая женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Гонку выиграли представительницы Швеции. Вторыми к финишу пришли немки. Тройку призёров замкнули лыжницы из США.
Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Смешанный стиль
- Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — 1:20.19,3.
- Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 13,5 секунды.
- США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли, Джулия Керн) + 27,5.
- Норвегия (Хейди Венг, Маргрете Бергане, Анне Кьерсти Кальво, Лотта Уднес Венг) + 1.40,4.
- Швеция-2 (София Хенрикссон, Маэрта Росенберг, Лиза Ингессон, Луизе Линдстрём) + 4.03,2
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