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Шведские лыжницы выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира, норвежки не попали в топ-3

Шведские лыжницы выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира, норвежки не попали в топ-3
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В Елливаре (Швеция) прошла классическая женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Гонку выиграли представительницы Швеции. Вторыми к финишу пришли немки. Тройку призёров замкнули лыжницы из США.

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Смешанный стиль

  1. Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — 1:20.19,3.
  2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 13,5 секунды.
  3. США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли, Джулия Керн) + 27,5.
  4. Норвегия (Хейди Венг, Маргрете Бергане, Анне Кьерсти Кальво, Лотта Уднес Венг) + 1.40,4.
  5. Швеция-2 (София Хенрикссон, Маэрта Росенберг, Лиза Ингессон, Луизе Линдстрём) + 4.03,2
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Елливаре, Швеция
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
03 декабря 2023, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Германия
3
США
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