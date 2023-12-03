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Шведские лыжницы выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира, норвежки не попали в топ-3

В Елливаре (Швеция) прошла классическая женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Гонку выиграли представительницы Швеции. Вторыми к финишу пришли немки. Тройку призёров замкнули лыжницы из США.

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