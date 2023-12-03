Большунов: у меня есть искра в глазах. Если бы её не было, то и результатов бы не было

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов по итогам мужского масс-старта на 20 км в классическом стиле оценил погодные условия и высказался о том, хотел бы он посоревноваться с Йоханнесом Клебо. Спортсмен одержал шестую победу подряд на старте сезона-2023/2024 Альфа-Банк Кубка России.

«У меня есть искра в глазах. Если бы её не было, то и результатов бы не было. Холод мне сегодня не помешал, достаточно хорошая и комфортная погода, всего – 12 градусов. Выпало много снега ночью, это улучшает настроение, тем более скоро Новый год. Ощущал сегодня командную поддержку? Я был не один, более ста человек рядом (смеётся).

Хотел бы позвать Клебо в Россию посоревноваться? Да мы в Россию хоть кого можем пригласить так-то. Мы рады всем», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.