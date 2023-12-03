Норвежские лыжники выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Елливаре
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В Елливаре (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Гонку выиграла сборная Норвегии, второй к финишу пришли шведы, тройку призёров замкнула команда Германии.
Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Мужчины. Смешанный стиль
- Норвегия (Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Симен Хегстад Крюгер, Ян Томас Йенссен) — 1:11.50,5.
- Швеция (Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Лео Йоханссон, Эдвин Ангер) + отставание 17,4 секунды.
- Германия (Янош Бруггер, Альберт Кухлер, Фридрих Мох, Аниан Зоссау) + 38,1.
Напомним, российские лыжники пропускают данный сезон Кубка мира в связи с санкциями Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), вызванными ситуацией на Украине.
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