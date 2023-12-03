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Норвежские лыжники выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Елливаре

В Елливаре (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Гонку выиграла сборная Норвегии, второй к финишу пришли шведы, тройку призёров замкнула команда Германии.

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Мужчины. Смешанный стиль

Норвегия (Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Симен Хегстад Крюгер, Ян Томас Йенссен) — 1:11.50,5. Швеция (Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Лео Йоханссон, Эдвин Ангер) + отставание 17,4 секунды. Германия (Янош Бруггер, Альберт Кухлер, Фридрих Мох, Аниан Зоссау) + 38,1.

Напомним, российские лыжники пропускают данный сезон Кубка мира в связи с санкциями Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), вызванными ситуацией на Украине.