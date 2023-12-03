Третий этап Кубка России в Чусовом отменён из-за сильных морозов

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен пройти в Чусовом с 9 по 12 декабря, отменён из-за сильных морозов.

Две гонки состоятся в Кирово-Чепецке 14 и 15 декабря. Этап в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря пройдёт по расписанию.

Напомним, вчера, 2 декабря, старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о возможности отмены третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом из-за прогнозируемых морозов.

«В Чусовой мы в любом случае поедем, а уже на месте будут приниматься решения о проведении гонок. Не исключаю вероятности переноса этапа», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.