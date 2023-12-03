Стало известно расписание гонок в Кирово-Чепецке после отмены третьего этапа КР в Чусовом

Стало известно расписание гонок в Кирово-Чепецке (Кировская область) после отмены третьего этапа Кубка России в Чусовом (Пермский край) из-за сильных морозов.

Помимо соревнований основного турнира в рамках четвёртого этапа Кубка России, которые запланированы на период с 20 по 24 декабря 2023 года и состоятся согласно изначальному расписанию, в Кирово-Чепецке пройдут ещё два дня гонок. В четверг, 14 декабря, запланирован классический спринт, а в пятницу, 15 декабря, спортсмены пробегут классические укороченные разделки на 5 и 10 км. Мини-тур отменён.

Напомним, в рамках четвёртого этапа Кубка России 20-24 декабря запланированы гонки классическим стилем по 5 и 10 км, гонки свободным стилем по 10 и 15 км, спринт свободным стилем и скиатлон.

Далее Кубок России уйдёт на паузу: пятый этап состоится в Мирном (республика Татарстан) с 11 по 14 января 2024 года.