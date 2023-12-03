«Ты как будто резко остываешь изнутри». Эбба Андерссон — о гонках в мороз на Кубке мира

Спортсмены, выступающие на Кубке мира по лыжным гонкам, продолжают высказываться против проведения соревнований в мороз.

Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете и трёхкратная чемпионка мира Эбба Андерссон высказалась о проведении гонок на Кубке мира в холод. «Самое страшное наступает после финиша, когда ты останавливаешься и больше нет гоночного адреналина. Ты как будто резко остываешь изнутри», — приводит слова Андерссон издание Expressen.

Также соревнования в холод раскритиковали и другие шведские спортсменки. Моа Илар рассказала, как холод вредит зрению: «Глаза, они сильно замерзают. Под конец гонки от холода у меня началось головокружение. Ужасное чувство».

21-летняя Лиза Ингессон, призёр и победитель юниорских чемпионатов мира, в свою очередь, поделилась, что чуть не потеряла сознание из-за мороза после финиша: «Я практически ничего не видела и не могла моргать, когда добралась до финиша. У меня такое случается, когда особенно холодно и работа на износ. Обычно это достаточно быстро проходит. К счастью, местные волонтёры сегодня оперативно сработали и помогли мне добраться до обогревателя».