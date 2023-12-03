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Йенссен — о 1-м месте в эстафете: нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию

Йенссен — о 1-м месте в эстафете: нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию
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Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен прокомментировал победу своей сборной в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Елливаре (Швеция). В ней спортсмен бежал четвёртый этап и выиграл финиш у шведа Эдвина Ангера, а в финале он крикнул фразу «Who's the champ» («Кто чемпион») в стиле двукратного олимпийского чемпиона из Норвегии Петтера Нортуга.

«Нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию. Мой кумир — Петтер Нортуг, так что я попытался быть им сегодня, и считаю, что мне это неплохо удалось.

Боюсь, что меня назовут дерзким после этого финиша. Это была эйфория. Я испытывал такую радость и облегчение, что не стал ложиться на снег. Проблема в том, что мозги закипают, когда я бегу гонку, так что не воспринимайте так серьезно всё, что я говорю, но вам будет весело», — приводит слова Йенссена NRK.

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