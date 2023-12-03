Ангер — о фразе «Кто чемпион» Йенссена на финише эстафеты: мы его накажем в следующий раз

Шведский лыжник Эдвин Ангер, который был финишёром своей сборной в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Елливаре (Швеция) и проиграл победу в гонке норвежцу Яну Томасу Йенссену, высказался о словах соперника после финиша. Пересекая финишную черту и заработав отрыв от соперника в 17,4 секунды, норвежский лыжник закричал: «Кто чемпион».

«О, долго он им [чемпионом] не пробудет. Немного дерзко? Да, но мы его накажем в следующий раз. И сами ему это прокричим. Правда, он был очень силён. Он так мощно включился в конце, что мне пришлось отступить», — приводит слова Ангера NRK.

Напомним, ранее фразу «Кто чемпион» на финише гонок кричал двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг.