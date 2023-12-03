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Немецкие лыжники в Елливаре выиграли первую с 2011 года медаль Кубка мира в эстафете

Немецкие лыжники в Елливаре выиграли первую с 2011 года медаль Кубка мира в эстафете
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В мужской эстафете, проходившей сегодня, 3 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре (Швеция), немецкие лыжники, ставшие бронзовыми призёрами, завоевали первую для своей национальной команды медаль в этом виде гонок на Кубке мира с 2011 года.

Янош Бруггер, Альберт Кухлер, Фридрих Мох и Аниан Зоссау в сегодняшней гонке стали третьими, уступив победителям, сборной Норвегии, 38,1 секунды. Вторыми в эстафете стали шведы, проигравшие норвежцам 17,4 секунды.

В последний раз сборная Германии поднималась на подиум на Кубке мира в мужской эстафете в феврале 2011 года в Рыбинске (Россия).

Отметим, что это второй успех немцев в эстафетах в 2023 году. В марте на чемпионате мира в Планице (Словения) Кухлер, Бруггер и Мох также становились бронзовыми призёрами.

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