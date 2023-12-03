Норвегия впервые за 17 лет не попала на подиум в женской эстафете на Кубке мира

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам впервые за 17 лет не попала на подиум в эстафете Кубка мира. Серия прервалась на втором этапе текущего розыгрыша Кубка мира в Елливаре (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Смешанный стиль

1. Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — 1:20.19,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 13,5 секунды.

3. США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли, Джулия Керн) +27,5.

Последний раз норвежки не попадали на подиум в эстафетах на Кубке мира в марте 2007 года. Тогда 18-летняя Терезе Йохауг проиграла на финише 19-летней лыжнице Калле в борьбе за бронзу этапа в Фалуне.