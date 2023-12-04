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Финский канал Yle рассказал, как работает со звуком для трансляций гонок Кубка мира

Финский канал Yle рассказал, как работает со звуком для трансляций гонок Кубка мира
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Финский телеканал Yle после второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре (Швеция) рассказал, что частично изменяет звук трансляции спортивных соревнований, в том числе накладывая на картинку шум зрителей. Так он объяснил, почему в Финляндии трансляции характеризуются особой чистотой звука при вещании даже в местах, где микрофоны не должны работать хорошо, а зрители находятся очень далеко от места записи звука.

Шведское издание Expressen выяснило, что во время трансляций в специальной комнате находится аудиомонтажёр Юрки Ихалайнен, который и подбирает звук, заранее записанный на синтезаторе, под картинку. По его словам, такая практика существует на финском телевидении с 1980-х годов.

Эта информация удивила лыжников, выступающих на Кубке мира. Швед Эдвин Ангер отреагировал на новую информацию так: «Вы шутите? Это же безумие!» После того как Expressen показал спортсмену различия между картинкой и звуком, он сказал: «Похоже, там, в лесу, собрались десятки тысяч зрителей (смеётся). Я не слышал никаких звонков. Но какая у него работа, у этого старика!»

Не менее удивлена была и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, трёхкратная чемпионка мира из Швеции Эбба Андерссон: «Это новая для меня информация. Можно действительно сказать, что он пытается украсить наш вид спорта. Звучит красиво и так, не так ли? Вопросительный знак на этом! Именно честность и искренность хотят видеть зрители. Вот что значат беговые лыжи».

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