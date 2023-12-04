Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, мужчины: Большунов оторвался на 99 очков
В Тюмени завершился второй этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в общем зачёте соревнований у мужчин.
Рейтинг возглавляет трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который выиграл все шесть прошедших гонок. В Тюмени он победил на дистанции 10 км свободным стилем, в масс-старте на 20 км классическим стилем и в спринте классикой.
Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт:
1. Александр Большунов – 317 очков.
2. Савелий Коростелёв – 218.
3. Артём Мальцев – 214.
4. Сергей Ардашев – 194.
5. Иван Горбунов – 173.
6. Илья Семиков – 165.
7. Алексей Червоткин – 148.
8. Илья Порошкин – 145.
9. Денис Спицов – 136.
10. Андрей Мельниченко – 130.
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