Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, мужчины: Большунов оторвался на 99 очков

В Тюмени завершился второй этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в общем зачёте соревнований у мужчин.

Рейтинг возглавляет трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который выиграл все шесть прошедших гонок. В Тюмени он победил на дистанции 10 км свободным стилем, в масс-старте на 20 км классическим стилем и в спринте классикой.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт:

1. Александр Большунов – 317 очков.

2. Савелий Коростелёв – 218.

3. Артём Мальцев – 214.

4. Сергей Ардашев – 194.

5. Иван Горбунов – 173.

6. Илья Семиков – 165.

7. Алексей Червоткин – 148.

8. Илья Порошкин – 145.

9. Денис Спицов – 136.

10. Андрей Мельниченко – 130.