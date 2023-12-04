Норвежка Бергане — об эстафете на КМ: было ощущение, что меня бросили на произвол судьбы

Норвежская лыжница Маргрете Бергане прокомментировала своё выступление в женской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Елливаре (Швеция). Норвежские лыжницы заняли четвёртое место в эстафете.

«Да, было ощущение, что меня бросили на произвол судьбы. Соперницы были сильнее меня. Мне нужен этот опыт, поэтому я извлеку урок из этой эстафеты. Другие лыжницы чувствуют себя хорошо, поэтому немного обидно, что я много проигрываю. Мне сказали, что я бегу вместо заболевший Астрид Эйре Слинн за три часа до старта. Это было в 6:55 утра. Мне было тяжело. Для меня всё прошло слишком быстро. Я сделала всё, что могла», — приводит слова Бергане VG.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Эстерсунде (Швеция).