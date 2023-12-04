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«До вершины предстоит долгий путь». Кальво — о четвёртом месте Норвегии в эстафете на КМ

«До вершины предстоит долгий путь». Кальво — о четвёртом месте Норвегии в эстафете на КМ
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Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво прокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Елливаре (Швеция). Сборная Норвегии заняла четвёртое место.

«У меня был не лучший день, и я не могла собраться. До вершины предстоит долгий путь. Печально, что так происходит. Остаётся только принять это и продолжать тренировки. Что касается Бергане, ей достался непростой этап на технически сложной трассе, где постоянно «вверх-вниз» и нет места, чтобы немного передохнуть. К тому же она бежала вместе с лучшими лыжницами мира. Для неё это был хороший урок», — приводит слова Кальво VG.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Эстерсунде (Швеция).

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