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Гут-Бехрами — о снегопаде на этапе КМ: надо быть сумасшедшим, чтобы начинать такую ​​гонку

Гут-Бехрами — о снегопаде на этапе КМ: надо быть сумасшедшим, чтобы начинать такую ​​гонку
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Олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте, швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами пожаловалась на сложные погодные условия на втором этапе Кубка мира в Трамблане (Канада). Соревнования сопровождались сильными порывами ветра, туманом и снегопадом.

«Это был какой-то ужас, я едва могла видеть ворота. Надо быть сумасшедшим, чтобы начинать такую ​​гонку. Повезло, что никто не пострадал. Я была на грани того, чтобы остановиться. Если бы первый заезд не состоялся, этот гигантский слалом просто был бы отменён», — цитирует спортсменку Ski-Nordique.

Швейцарская спортсменка завершила соревнования на втором месте, уступив победительнице 0,33 секунды. Выиграла этап Кубка в гигантском слаломе итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне с результатом 2.11,95. Третье место у американки Микаэлы Шиффрин (+0,39).

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