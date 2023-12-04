Сундлинг пропустит этап КМ в Эстерсунде из-за коронавируса

Олимпийская чемпионка 2022 года, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, чемпионка мира среди юниоров, шведская лыжница Йонна Сундлинг пропустит следующий этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. Напомним, положительный тест спортсменка сдала перед этапом в Елливаре (Швеция), который ей тоже пришлось пропустить.

«К сожалению, мне придётся ещё немного пропустить. Стараюсь как можно скорее выздороветь. Грустно, что не смогу принять участие в домашнем этапе, но я скоро вернусь», — написала Сундлинг на своей странице в социальной сети.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде состоится 9-10 декабря. В программе соревнований спринт классическим стилем и индивидуальные гонки свободным стилем.