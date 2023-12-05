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Министр спорта Кировской области подтвердил перенос двух гонок КР в Кирово-Чепецк

Министр спорта Кировской области подтвердил перенос двух гонок КР в Кирово-Чепецк
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Министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик сообщил о проведении двух гонок третьего этапа Альфа‑Банк Кубка России по лыжным гонкам 14 и 16 декабря в Кирово-Чепецке. Изначально этап должен был пройти в Чусовом с 9 по 12 декабря, но был отменён из-за морозов.

«Планируем, что две гонки третьего этапа Кубка России состоятся в Кирово‑Чепецке 14 и 16 декабря. Отмечу, четвёртый этап в «Перекопе» пройдёт по расписанию с 20 по 24 декабря», — цитирует министра «Матч ТВ».

Ранее о планируемом переносе третьего этапа Кубка рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Тогда решение ещё находилось в стадии согласования и оставалось без подтверждения со стороны официальных лиц.

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