Рибом — об употреблении алкоголя американкой Локли: если ей это помогает, почему нет?

Шведская лыжница Эмма Рибом прокомментировала слова американки Софи Локли о регулярном употреблении алкоголя в межсезонье. Ранее Локли рассказала, что употребляет алкоголь каждые выходные в период отсутствия соревнований.

«Серьёзно?! Если ей это действительно помогает, то почему нет? У Софии в прошлом году заметный прогресс. Если она и в этом добавит, то, возможно, мне придётся взять её «элемент» в план своего межсезонья.

Но вообще я не тусовщица. Мне нравятся тренировки сами по себе. От них я кайфую. Вечеринки с друзьями бывают, но они скромные и не такие частые. Просто вы должны делать то, что доставляет вам удовольствие и создаёт чувство комфорта. Вот и всё. Только это важно» — цитирует Рибом Aftonbladet.