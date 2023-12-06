«Может, лучше допустите меня?» Прохорова — о размещении своего фото на сайте Ski Classics

Мастер спорта по лыжным гонкам, 31-летняя российская спортсменка Варвара Прохорова отреагировала на размещение своей фотографии на главной странице официального сайта марафонской лыжной серии Ski Classics.

«Ха-ха, Ski Classics выложили моё фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?» — написала Прохорова в своих соцсетях.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Соревнования марафонской лыжной серии Ski Classics сезона-2023/2024 пройдут с 9 декабря 2023 года по 13 апреля 2024 года.

В июне 2023 года Варвара Прохорова попала в книгу рекордов России после того, как забралась на вершину Эльбруса на беговых лыжах.