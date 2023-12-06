Ясми Йоэнсуу пропустит этап КМ в Эстерсунде из-за болезни

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу не сможет принять участие в третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) 9-10 декабря. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети.

«Сезон, который начался многообещающе, сейчас переживает небольшую остановку из-за короны, но, как и в целом, он имеет тенденцию наладиться», — написала Йоэнсуу.

Финская лыжница уверенно заявила о себе на домашнем этапе Кубка в Руке, выиграв квалификацию в спринте классическим стилем и заняв шестое место в финальном забеге, также Йоэнсуу стала 16-й в забеге на 10 км классикой. На втором этапе в Елливаре (Швеция) спортсменка пришла 32-й в гонке на 10 км свободным стилем и приняла участие в эстафетном забеге, в котором команда финляндии пришла восьмой из девяти.