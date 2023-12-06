Эбба Андерссон назвала главную цель на сезон

Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете и трёхкратная чемпионка мира Эбба Андерссон сообщила, что важнее всего для неё в нынешнем сезоне одержать победу на престижной лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Моя главная цель — «Тур де Ски». Если сложится так, что я буду претендовать на победу в общем зачёте Кубка мира, я, конечно, постараюсь забрать трофей домой, но об этом я буду думать после завершения многодневки», — приводит слова Андерссон Sport Bibeln.

Напомним, «Тур де Ски» сезона-2023/2024 пройдёт в Тоблахе (Швейцария), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия) с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. В прошлом сезоне победительницей многодневки у женщин стала шведская лыжница Фрида Карлссон. У мужчин первенствовал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.