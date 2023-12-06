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Андерссон — о развитии спринтерских навыков: того, что я делаю, достаточно

Андерссон — о развитии спринтерских навыков: того, что я делаю, достаточно
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Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете и трёхкратная чемпионка мира Эбба Андерссон высказалась о своей проблеме в спринтерских гонках.

«Я осознаю, что нужно совершенствовать свои спринтерские качества, но для меня также важно следовать плану и верить в себя. Я поняла это в прошлом сезоне, и именно это стало ключом к успеху на чемпионате мира в Планице.

Что касается спринта, легче сказать, чем сделать. Я должна признать, что это моя слабая сторона. Я должна заботиться о себе и сосредоточиться на том, что конкретно я могу изменить. Поверьте — того, что я делаю, достаточно. Было сделано очень многое, но не всегда ты получаешь тот результат, на который рассчитываешь», — приводит слова Андерссон Sport Bibeln.

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