Нортуг назвал лыжника, способного побить его великий рекорд. Это не норвежец

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг считает, что 17-летний швед Алвар Мюльбак способен побить его рекорд как самого молодого победителя гонки на этапе Кубка мира. Напомним, Нортуг выиграл первую гонку на уровне КМ, когда ему было 20 лет и 61 день.

«Он способен на это. Он самый горячий кандидат. Будет интересно посмотреть. По крайней мере, просмотр будет стоить того, ведь он такой агрессивный и бесстрашный. Да, время тоже летит быстро, но он может выиграть гонку на Кубке мира уже в следующем году, если всё пойдёт хорошо.

Он любит соревноваться, и мы видим это по тому, как он старается изо всех сил. Соревнования — это то, ради чего он живёт и дышит, и мне нравится то, что я вижу в нём. Он очень мотивирован. Именно поэтому я и говорю, что за ним нужно присматривать. Такой бриллиант легко разбить, но он силён и, думаю, выдержит много тренировок, так что всё будет хорошо. Вокруг него много хороших людей, он всегда проявляет любопытство и хочет идеально завершать каждую гонку.

Я немного узнаю себя 17-18-летнего в нём. В его глазах сверкает блеск, указывающий на то, что он хочет становиться лучше с каждым днём. Мы немного общаемся по телефону и когда встречаемся на соревнованиях. Вы найдёте много общего между 17-летним Алваром и Петтером. Вот почему мне интересно с ним общаться.

Если ему удастся избежать перетренированности или травм, он будет безумно хорош уже в этом сезоне, и не в последнюю очередь в преддверии чемпионата мира в Тронхейме. Если всё получится, он может стать там призёром. Вот насколько он силен», — приводит слова Нортуга NTB.