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«Сломалась только нога, а не я». Российская лыжница Варвара Прохорова сообщила о травме

«Сломалась только нога, а не я». Российская лыжница Варвара Прохорова сообщила о травме
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Мастер спорта по лыжным гонкам 31-летняя российская спортсменка Варвара Прохорова рассказала о травме, полученной на тренировке. Спортсменка сообщила, что планирует вновь встать на лыжи в конце декабря.

«Друзья, я должна вам признаться, что, увы, сломала ногу. Всё не так плохо, сломалась только нога, а не я. Это произошло уже некоторое время назад, и в гипсе мне осталось проходить ещё дней 10, так как перелом простой и без смещений. Случилось это на тренировке. Ближайшие соревнования, к сожалению, придётся пропустить, но ориентировочно в конце декабря вы снова увидите меня на лыжах», — написала Прохорова в своих соцсетях.

Фото: из личного архива Варвары Прохоровой

Напомним, в июне 2023 года Варвара Прохорова попала в книгу рекордов России после того, как забралась на вершину Эльбруса на беговых лыжах.

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