Петтер Нортуг пропустит гонки Ski Classics в декабре из-за проблем со здоровьем

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 37-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг пропустит гонки марафонской лыжной серии Ski Classics, которые пройдут в декабре.

Спортсмен пропустит соревнования в Бад-Гаштайне (Австрия) и Валь-Веносте (Италия) из-за проблем со здоровьем. В ноябре у Нортуга возникла проблема с мышцами плеча.

«Петер добивается успехов в восстановлении, но для соревнований пока рановато. Он рассчитывает, что вернётся к борьбе в следующем году», — приводит слова менеджера команды Нортуга Пола Трёана Ауне Adressa.

Напомним, гонки марафонской серии Ski Classics в Бад-Гаштайне пройдут 9 и 10 декабря, соревнования в Валь-Веносте состоятся 16 и 17 декабря.