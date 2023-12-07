Организаторы Ski Classics выступили с заявлением касательно фото россиянки на их сайте

Генеральный менеджер марафонской лыжной серии Ski Classics Дэвид Нильссон отреагировал на тот факт, что россиянка Варвара Прохорова попала на сайт соревнований, хотя, как и все россияне, отстранена от выступлений. По словам чиновника, снимок попал туда по ошибке и будет удалён.

«Те, кто поставил на страницу эту фотографию, не разобрались. Всё это очень нехорошо, но ошибиться действительно было легко. На фото комбинезон австрийского клуба, да и флаг на шапке другой. Тем не менее эта фотография должна быть удалена.

У нас хорошие отношения с россиянами. Они понимают ситуацию, им тяжело. Я считаю, что понимание решения проблемы есть, но больше ничего не слышал», — приводит слова Нильссона Dagbladet.

Сама Прохорова довольно иронично отреагировала на появление на сайте Ski Classics.