Тренер норвежцев: поставил бы Нортуга на последний этап эстафеты, было бы чертовски весело

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о возможности двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира 37-летнего Петтера Нортуга выступить на втором этапе Кубка мира в Елливаре (Швеция). Он мог пробежать этап эстафеты.

«Увы, но у него были обязательства перед телевидением. Впрочем, быть может ему действительно было комфортнее на ТВ вместо того, чтобы страдать на трассе. Тем не менее, это было бы чертовски весело. Возможно, что и Петтер тоже так подумал. По крайней мере, я попытался. У нас было семь человек в Швеции, и все они хотели пробежать эту эстафету. Но для двух команд нам нужен был восьмой спортсмен.

Как бы выступил Нортуг? Ему непросто, но он много тренируется. Я бы, наверное, поставил его на последний этап, чтобы держать гонку в напряжении как можно дольше», — приводит слова Носсума Fondo Italia.