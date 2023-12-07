В Министерстве спорта Словакии опровергли слухи о том, что этап КМ в Ясне не состоится

Слухи о том, что этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Ясне (Словакия) в 2024 году находится под угрозой срыва из-за того, что государство не оказало финансовую поддержку мероприятию, являются ложными. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в Министерстве образования, науки, исследований и спорта Словакии.

«Запрос Ассоциации лыжного спорта Словакии (ZSL) ещё будет обсуждаться Фондом развития спорта на заседании совета директоров в следующий четверг, 14 декабря. Ассоциация проинформирована об этом», – говорится в сообщении министерства.

Президент Словацкой ассоциации лыжного спорта Мартин Пашко заверил, что делает всё возможное, чтобы Кубок мира состоялся.

«Мы выполнили все требования по предоставлению документов в Фонд развития спорта, который рассматривает нашу заявку», – приводит слова функционера словацкий SportWeb.

Отмечается, что стоимость финансирования чемпионата мира по горным лыжам составляет примерно € 4 млн. Деньги на это получают за счёт спонсорства, продажи прав на трансляцию в 30 странах мира или от продажи вступительных взносов. Поддержка со стороны государства должна быть на уровне € 900 тыс.

Этап Кубка мира в Ясне запланирован на 20-21 января 2024 года.